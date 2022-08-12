2 ayrı cinayetten aranıyordu, tatil beldesi Kuşadası girişinde yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan 2 ayrı dosyası bulunan F.D. isimli şahsın Kuşadası'na geleceği yolunda ihbar aldı. Aydın - Kuşadası karayolunu trafiğe kapatarak beklemeye başlayan Asayiş Şubesi ekipleri Akdeniz uygulama noktasına gelen 35 GA plakalı aracı durdurdu. Araçta yakaladıkları F.D., isimli kasten adam öldürmekten 2 ayrı dosyası şüpheliyi kelepçe ile zapt etti.

Yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı dosyadan kasten adam öldürme, 2 ayrı dosyadan kamu malına zarar verme, 2 ayrı dosyadan basit yaralama ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem Keser

