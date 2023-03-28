2 bin 200 yıllık parşömen kağıdı, kadın elinde hayat buluyor

Hayvan derisinden yapılan ve adını Bergama'dan (Pergamon) alan parşömen kağıdının geçmişi, 2 bin 200 yıl öncesine dayanıyor. Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödüllü İsmail Araç'tan parşömen kağıdı üretiminin inceliklerini öğrenen 32 yaşındaki Meltem Demirel, Bergama'da parşömen üreten tek kadın olarak öne çıkıyor. Deriyi işleyerek kağıt haline getiren Demirel, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışında satıyor.

Geleneksel usul

İsmail Usta'dan 5 yıl boyunca parşömen yapımını öğrenen Demirel, “İsmail Usta, 5 yılın ardından benim de artık usta olduğumu belirterek ustalığımı onayladı. ‘Karatabak' adı verilen geleneksel deri işleme ustası İsmail Usta ile yolculuğumuz hala devam ediyor. Kendisi tarihimizi yaşatıyor. Ben de eşimle birlikte bu tarihi devam ettiriyorum. Parşömeni 2 bin 200 yıl önceki gibi aynı usulle yapıyoruz. Bunu yaparken teknolojiyi kullanmıyoruz. Parşömeni, sadece kartvizit, plaket şekline getirdiğimiz zaman teknolojiyi kullanıyoruz. Parşömen, yazı yazdığınızda gözü yormuyor, alev almıyor. Dayanıklı ve ‘ölümsüz kağıt' olarak biliniyor. Bu yüzden çok değerli bir kağıt. Parşömen benim için de bir yaşam stili ve hayat kaynağı. Bu işi yaparken çok mutlu oluyorum. Parşömenleri yaptıktan sonra boyutlarına göre kesiyoruz. Üzerine hem ben çizim yapıyorum hem de ressamlarla çalışıyoruz” dedi.

Ceren Atmaca Özden - Ali Gözeten

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