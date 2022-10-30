2 bin 500 yıllık Bitlis Kalesi'nde yeni surlar ve yürüyüş yolları yapılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 bin 500 yıllık kalenin eksik taşlarının tamamlanması ve 2 seyir terası ile yürüyüş yolunun yapımına başlandı. Kalenin çeşitli kısımlarına ahşaptan yapılacak olan yürüyüş yolları sayesinde kaleyi ve şehir merkezini görmek isteyen vatandaşlar buradan kuş bakışı Bitlis'in tarihini seyredebilecek.

Vahit Olcay

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