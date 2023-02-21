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2 bin kişilik yolcu gemisi Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı

2 bin kişilik yolcu gemisi Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı
2 bin kişilik yolcu gemisi Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı

Depremzedelerin konaklayacağı 2 bin kişilik özel yolcu gemisi, İskenderun Limanı'nda Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı.

2 bin kişilik yolcu gemisi Hataylı depremzedeleri kabul etmeye başladı - Tıkla İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların konaklamaları için 2 bin kişi kapasiteli özel yolcu gemisinin İskenderun Limanı'na yanaşmasının ardından depremzedeleri kabul etmeye başladı.

Gemiye yerleşen Hataylı depremzedeler, güvenli bir ortam sağladığı için emeği geçenlere teşekkür etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, limana gelerek gemide incelemelerde bulundular ve ilgililerden bilgi aldılar.

Ahmet Seher
 

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