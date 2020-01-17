2 bin üniversite öğrencisine kültür sanat kartı hediyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor. Bugüne kadar 4 bin üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, artık İstanbul Modern'de de geçerli olacak. Eczacıbaşı Topluluğu, 18-25 yaş arası 2 bin üniversite öğrencisine, İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern'e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL değerinde Kültür Sanat Kart hediye edeceğini duyurdu. 2 bin öğrencinin çekilişle belirleneceği bildirildi.

Nasıl başvurulabilir?

Topluluktan yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenimini Türkiye'de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 20 Ocak günü saat 14:00'ten itibaren web sitesi üzerinden Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvuru süresi, 2 Şubat tarihinde sona erecek. Sorulacak soru setine doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 2 bin öğrenciye hediye edilecek kartlar, 2020 yılının sonuna kadar İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern'e girişlerde geçerli olacak. 9 Şubat'ta açıklanacak olan Kültür Sanat Kartlılar, 2020 yılında kartlarından faydalanırken, bir arkadaşına da bilet alabilecek.

Kültür Sanat Kartlılar bugüne kadar neler yaptı?

Son üç yılda Kültür Sanat Kart için Türkiye'nin 81 ilindeki üniversitelerden 240 bini aşkın öğrencinin başvuruda bulunduğu belirtildi. Çekilişler sonucunda eğitimini İstanbul'da sürdüren 2 bin 422, İstanbul dışında sürdüren bin 578 öğrencinin Kültür Sanat Kart almaya hak kazandığı bildirildi. Kültür Sanat Kart sahibi öğrencilerinin 2017, 2018 ve 2019 yılı boyunca gerçekleştirilen İKSV etkinliklerinde Fazıl Say ve Marcus Miller gibi sanatçılarla tanışma, İstanbul Tiyatro Festivali Kapsamında gösterilen Fresk gösterisinin provasına katılma gibi birçok ayrıcalıkla buluşma imkanını yakaladığı aktarıldı.