2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölüne sahip İznik'te kar yağışı etkili oldu. Unesco dünya mirası aday listesinde bulunan İznik'in tarihî eserleri Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Kapı, Dikilitaş ile İznik sahili ve Abdülvahap Tepesi ile İznik'in genelinin ele alındığı hava çekimlerinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'nin klip hâline getirdiği görüntüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın sosyal medya hesaplarında büyük beğeni uyandırırken, fotoğrafseverler bu anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı.