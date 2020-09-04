2 bin yıllık surlarda Nazi işareti

Daha önceden de sprey boyalar ile saldırıya uğrayan kral kapısı, kültür ve turizm bakanlığına bağlı özel ekip tarafından makinelerle temizlenmişti. Şimdi kral kapısı yeniden kirletildi. Üzerine boyalar ile yazılar yazıldı ve Nazileri temsil eden gamalı haç çizildi. İznik'te turizm işletmecisi Ali Karaman, “İki bin yıllık tarihî kral kapısının bu hale gelmesi bizleri turizmci olarak üzdü. İznik'in 4 tarafı surlarla çevrili, maalesef yine surları boyadılar, kirlettiler ve zarar verdiler. Hatta Nazi işaretleri de yaptılar. Bazıları aşklarını buraya yazmışlar, keşke sevgilisine bir çiçek gönderseydi bunu yapmasaydı” dedi.

Mehmet Buldu