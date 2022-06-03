2 bin yıllık Taş Köprü yıllara meydan okuyor

Arapgir'e bağlı Suceyin Mahallesi sınırlarında bulunan, Anadolu'nun en eski taş köprülerinden biri olduğu belirtilen, kemer açıklığı 16 yüksekliği 13 metre olan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Taş Köprü, adeta yıllara meydan okuyor.

Anadolu coğrafyasındaki en eski köprü

Arapgir ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve bir bölümü hasar gören köprü ile ilgili bilgiler aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Taş Köprü, Roma dönemine ait, İpek yolu üzerinde bağlantıları sağlayan neolitik döneme ait, kaya şehrin önünde bulunan bir geçiş köprüsüdür. Yaklaşık 2 bin yıla dayanmış bir tarihçesi mevcuttur. İki tane ana sütun üzerine yerleştirilmiş yarı kubbe şeklinde, tamamen tek taştan kilitli sistemle donatılmış dönemin en tipik mimarileri örneklerinden ve Anadolu coğrafyasında ayakta kalan el vurulmamış en eski köprü olarak biliniyor. Taş Köprü, arkasında mağaralardan oluşan büyük bir kaya şehir ile üstünde eski Roma öncesine ait hem kaya mezarlarını hem de bölgedeki yerleşik hayatı simgeleyen yerleşkelerle, Kutanlı peribacalarının bulunduğu Taş Köprü mezrasında yer alıyor" dedi.

Turistler karşıdan karşıya geçmeye cesaret edemiyor

Bölge sakinlerinden Mustafa Özbek tarihi köprünün hasar görmesine rağmen dimdik ayakta olduğunu belirterek "Yabancı insanlar bölgeyi ziyaret ettiğinde köprüden karşıdan karşıya geçmeye cesaret edemiyor. Böyle bir tarihi yapının Arapgir ve Malatya için önemli olduğunu düşünüyor ve köprünün koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

