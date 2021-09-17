2 buçuk aylık bebeğin kahreden ölümü

Olay, 5 gün önce Muş'un Bulanık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi uyuması için 2 buçuk aylık Poyraz bebeği battaniyeye sararak yatağına bıraktı. Bir süre sonra çocuğunun yanına gelen anne, evladının nefes almadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz bebek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Elazığ Fırat Üniversitesine sevk edilen minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



Sedat Erbak

