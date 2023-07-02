2 çocuğun öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Altınyayla ilçesi Kale köyünde meydana geldi. K.Y. (20) idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile Ömer A. (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu Berat K. (16) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen pikabın altına girdiği görüldü.

Bünyamin Uğur-Onur Erden



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