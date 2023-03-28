2 deprem atlatan doktor, Hatay'daki depremde büyük korku yaşadı

Hatay'ın Samandağ Devlet Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz doktoru olarak görev yapan 48 yaşındaki Süleyman Sönmez, depreme Defne ilçesindeki evinde ailesiyle yakalandı. Ağır hasar alan binanın molozlarının arasından 2 çocuğu ve eşini çıkaran Sönmez, onları güvenli bir yere taşıdı. Sönmez, mesleği gereği deprem bölgesine geri döndü ve yaralılara yardım elini uzattı. Onlarca yaralıya ilk müdahaleyi yapan Sönmez, günlerce yakınındaki iki mahallede görev yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ailesinin yanına dönen Sönmez, kısa süre önce yıkılmasa da büyük hasar alan evinden eşyalarını ve hatıralarını kurtarmaya çalıştı. Çıkarabildiği eşyalarını alıp yeni bir hayat kuracak olan Sönmez, daha sonra mesleğine kaldığı yerden devam edecek.

"Bina yıkıldı dedim"

Deprem gecesini anlatan Süleyman Sönmez, 6 Şubat sabahına çok büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, yaptıkları ilk şeyin ise çocuklarını yanına alıp kendilerini korumak olduğunu belirtti.

Depremin önce yavaş başladığını sonrasında şiddetlendiğini anlatan Sönmez, "Çocuklarımızı kucağımıza alıp yatağın kenarında beklemeye başladık. Öyle şiddetliydi ki bina kesin yıkılır ve çöker diye düşündüm. Çünkü hiç böyle bir şey görmemiştim. Daha önce Gölcük ve Düzce depremlerini yaşamıştım ve böyle bir şey olmamıştı. Şükür ki binamız yıkılmadı. Çocuklarımızı kucağımıza alıp 4. kattan yıkıntıların arasından çıktık. Aşağıda önce ne olduğunun farkına varamadık. Çok ciddi bir yağmur var ve karanlıktı" ifadelerini kullandı.

"Çatırdama seslerini duyduk"

Deprem noktasında bilinçli olduğunu, bu noktada annesinin evini değiştirdiğini, çocuklarının okullarında detaylı inceleme yaptığını dile getiren Sönmez, “O gece kolonlardaki çatırdama seslerini duyduk. Binanın bir arkaya bir geri gittiğini hissettik, eşyalar devriliyordu. Çok korkunç bir gürültüydü, dilim damağım kurudu insan korkuyor. Sakin kalıp insanları uyarmaya çalıştım. Binamız hasar alsa da şükür ki can kaybımız olmadı” dedi.

"Elimde vefat edenler vardı"

Ailesini köyündeki güvenli bir yere tahliyesini gerçekleştirdikten sonra bölgeye geri döndüğünü ifade eden Sönmez, “Durumun çok vahim olduğunu biliyordum. Armutlu ve Elektrik Mahallesi'nde yardıma ihtiyacı olan insanlar vardı. Doktor olmamdan dolayı insanlarımıza yardımcı olmak için bir şeyler yapmaya çalıştım. Birçok insanı enkazdan çıkardık, yardımcı olduk. Elimin altında vefat edenler vardı, onlara hayat vermeye çalıştım. Deprem o kadar kötüydü ki eliniz kolunuz bağlı kalıyor” diye konuştu.

"İşime geri döneceğim"

Defne'de yaşamaya ve mesleğini yapmaya devam edeceğinin altını çizen Sönmez, “Uzun bir aradan sonra evime geri geldim. Etrafı toparlamaya, kendimize yaşayacak bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra işimize geri döneceğim. İnşallah bir daha bu acıları yaşamayız” dedi.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

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