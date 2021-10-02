2 dünya ve 26 ulusal rekorun kırıldığı Kaş'ta, millilerden 2'si altın 5 madalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında TSSF tarafından düzenlenen CMAS-TSSF 4. 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası rekorlarla sona erdi. İki günde iki dünya ve iki Türkiye rekorunun kırıldığı, 19 ülkeden 54 sporcunun katılımıyla 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk rekor İtalyan Alessia Zecchini'den geldi. 74 metreyle sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve 101 metreyle ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde iki dünya rekorunu elinde bulunduran Zecchini, yarışmanın ilk gününde sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde 105 metreye dalarak Fransız Ailce Modolo'nun 95 metrelik dünya rekorunu kırdı. İkinci gün yarışlarında Slovenyalı Alenka Artnik, sabit ağırlık çift palette 106 metreye Alessia Zecchini'nin rekorunu kırmayı başardı ve altın madalyanın sahibi oldu. Alenka Artnik, Haziran 2021'deki 122 metrelik derecesiyle sabit ağırlık paletli (CWT) disiplininde de dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Milli sporculardan 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ve 2 Türkiye rekoru

Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Şahika Ercümen, ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde 81 metreyle hem Dünya Kupası'nın yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor yine 80 metreyle Şahika Ercümen'e aitti. Ercümen, sabit ağırlık paletli (CWT) disiplininde 85 metreyle ikinci kez Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Milli sporcu Rüstem Derin, ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 91 metreye dalarak, 83 metreyle kendine ait olan Türkiye rekorunu yeniden kırdı. Rüstem Derin, bu derecesiyle gümüş madalya aldı. Milli sporcu Yaren Türk, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 47 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı. Milli sporcu Serkan Toprak, sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) dalışında 73 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu. Sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Türkiye'den bireysel olarak Birol Özbek 47 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Dünya Kupası, dört disiplinde sahiplerini buldu

Sabit ağırlık paletsiz (CNF), ip destekli paletsiz (FIM) sabit ağırlık paletli (CWT) ve sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplinlerinde kadın ve erkekler kategorisinde iki gün süren dalışlarda en derin mesafelere ulaşarak Dünya Kupası'nı ve madalya kazanan isimler belli oldu. İki dünya rekorunun kırıldığı sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) kadınlar kategorisinde Slovenya'dan Alenka Artnik 106 metrelik derecesiyle Dünya Kupası'nın ve dünya rekorunun sahibi oldu. İkinci sırada İtalyan sporcu Alessia Zecchini 105 metrelik derecesiyle yer aldı. Zecchini, ilk gün elde ettiği bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. 94 metrelik derecesiyle Ukrayna'dan Nataliia Zharkova bronz madalya kazanarak aynı zamanda Ukrayna ulusal rekorunu da kırdı. Erkekler CWT-BF yarışlarında Slovakya'dan Martin Zajac, 88 metrelik başarılı dalışıyla Dünya Kupası'nı kazandı. Şili'den Daniel Arias, 75 metre ile gümüş madalya elde etti. Milli Sporcumuz Serkan Toprak, 73 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu.

İp destekli sabit ağırlıkta Şahika Ercumen'den Dünya Kupası ve Türkiye rekoru

İki Türkiye rekoru da İp destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde kırıldı. Kadınlarda Şahika Ercümen, 81 metreyle Dünya Kupası'nın ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Gümüş madalyayı 76 metreyle USA'dan Enchante Gallardo ve İspanya'dan Isabel Shancez paylaştı. İki sporcu bu dereceleriyle aynı zamanda kendi ülkelerinin yeni ulusal rekorunun da sahibi oldu. Üçüncü sırada Rusya'dan Olga Radnova, 73 metreyle bronz madalya kazandı.

Rüstem Derin'den Türkiye rekoru

Erkeklerde Umman'dan Omar Al Ghailani 101 metreyle Dünya Kupası'na uzandı. Rüstem Derin, Türkiye rekoru kırdığı 91 metrelik derecesiyle gümüş madalyaya adını yazdırdı. Hırvatistan'dan Budimir Sabot, 73 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Sabit ağırlık paletli Dünya Kupası Şahika Ercümen'in

Sabit ağırlık paletli (CWT) yarışları kadınlarda Şahika Ercümen, 85 metrelik başarılı dalışıyla Dünya Kupası'na imza attı. Gümüş madalyayı Çekya'dan Jarmila Slovencikova 78 metrelik derecesiyle kazandı. Bronz madalya, 73 metreyle USA'dan Kristin Kuba'nın oldu. Erkekler kategorisindeki dalışlarda Dünya Kupası'na uzanan isim, İtalya'dan Vincenzo Ferri oldu. Ferri, 108 metreye dalarak Dünya Kupası'nı kazandı. Umman'dan Omar Al Glaihani, 101 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken, Umman ulusal rekorunu da kırmış oldu. İtalya'dan Antonio Mogarivo, 96 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar sabit ağırlık paletsiz (CNF)'de Dünya Kupası'nı, Ukrayna'dan Natalia Zharkova 65 metrelik başarılı dalışıyla kazandı. İkincilik yine Ukrayna'dan Ekaterina Sadurska'nın oldu. Sadurska, 55 metrelik derecesiyle gümüş madalya aldı. Yaren Türk, 47 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı. Erkekler CNF disiplini yarışlarında Dünya Kupası'nı kazanan sporcu Slovenyalı Samo Jarenko oldu. Jarenko, 82 metrelik derecesiyle Dünya Kupası'nı kazanırken aynı zamanda kendi ülkesindeki ulusal rekoru da kırdı. İkinci sırada Türkiye'den bireysel olarak yarışan Birol Özbek yer aldı. Özbek, gümüş madalyayı 47 metrelik derecesiyle kazandı. Hırvatistan'dan Budımır Sabot, 46 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcuların madalyaları, yine Kaş'ta TSSF tarafından 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreninde takdim edilecek.

Serbest Dalış Türk Milli Takımı

Dünya Kupası'nda mücadele eden, Cenk Devrim Ulusoy'un da antrenörlüğünü yaptığı dünya ve Türkiye rekortmeni sporcuların yer aldığı Serbest Dalış Türk Milli Takımı'nda Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'na Slovakya, Rusya, İran, İtalya, USA, Azerbaycan, Slovenya, İsviçre, Hırvatistan, Güney Kore, Çekya, Kolombiya, Fransa, Ukrayna, Kuveyt, Umman, Şili, İspanya ve Lübnan katıldı.

Şahin Özen: "Toplamda 26 ulusal rekor kırıldı"

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Turnuvanın 19 ülkeden 54 sporcunun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Kaş'ın uluslararası dalış merkezi olduğunu gösteren bu yarışmada 2 dünya rekoru, 2 Türkiye rekoru ve toplamda 26 ulusal rekor kırıldı. Rekorlar kupası dememiz yanlış olmaz.

Son derece başarılı sonuçların elde edildiği, bizi gururlandıran, ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz uluslararası bu yarışmada madalya kazanan tüm sporcuları kutluyorum. Özellikle Dünya Kupası'nda ülkemizi 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile temsil eden Milli Takım sporcularımızı, antrenörlerimizi alkışlıyorum. Katılan tüm ülke takımları ve sporcularına, teknik heyetine sualtı topluluğu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Özen, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Spor Genel Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Antalya Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE çalışanları, görevli hakemler, organizasyon ekiplerine destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.