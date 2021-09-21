2 gün önce aldıkları araçla dereye uçtular: 2 yaralı

Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayırlı köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Fatih Eski (21) idaresindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sürücü Fatih Eski ve kardeşi Ferhat Eski (18) ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşlerin kaza yapan aracı 2 gün önce satın aldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alperen Osman Keten

