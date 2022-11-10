2 gündür ormanda kayıp olan çocuğu jandarma ekipleri buldu

Edinilen bilgiye göre, Küçükşapçı Mahallesi'nde ormanlık alanda kaybolan engelli Alparslan Akgün'den haber alamayan ailesi hemen durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Alarma geçen ekipler, 2 gün sonunda engelli çocuğu ormanlık alanda buldu. Ailesi,“2 gündür uyumadık. Her yerde onu aradık. Alpaslanımızı melekler korudu. Çok şükür bulundu. Bulunduğunda çok acıkmıştı. Beraber zeytin peynir yedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

Bekir Terzioğlu



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