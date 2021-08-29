2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli'deki orman yangınının yüzde 95'i söndürüldü

Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95'i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesi hedefleniyor.Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Geniş bir alana yayılan yangına, ekipler müdahaleye başladı.

Yangına, 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının yüzde 95'i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi. Ayrıca Vali Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hozat Tanzi Deresi üzerinde tek bölgede devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, havadan 2 helikopter, 1 uçak ve karadan devam etmekte olup çalışmaların gün içerisinde kısa sürede tamamlanması ve yangının tamamen söndürülmesi hedeflenmektedir. Yangını söndürmek için canla başla mücadele veren ekiplerimize ve tüm imkanları seferber eden yüce devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

Dün çıkan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınları söndürüldü

OGM, 28 Ağustos'ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangını ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“28.08.2021 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındı.

Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'da başlayan yangı ise 17.30'da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40'da çıkan yangın 13.25'te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangın da 08.00'da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'de çıkan yangın da 19.30'ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi.”

8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildi

OGM'nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye'de bin 597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Ercan Topaç

