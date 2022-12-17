2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.
Burak Ersoy
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.