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2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait bir Falcon-9 roketi, SES O3b mPOWER görevi kapsamında 2 internet uydusunu yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.

2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı - Tıkla İzle

Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi. 

Burak Ersoy
 

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