2 kardeşin evleri çıkan yangında küle döndü

Yangın, Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cafer Ay evde ailesi ile otururken elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangını gören Cafer Ay, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler Cafer Ay'ın yan tarafında bulunan kardeşi Ali Ay'ın evine sıçradı. Alevleri söndürmek için çabalayan 2 kardeşe diğer köylüler de yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. 2 kardeşin 2 katlı binası kullanılamaz hale gelirken çıkan yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı