2. katın penceresinden düşen kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ş.A.A. (34) isimli kadın, ikamet ettiği 4 katlı apartmanın 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü. Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve etrafında inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

