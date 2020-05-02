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2 katlı ev, ahır ve 2 otomobil alevlere teslim oldu

2 katlı ev, ahır ve 2 otomobil alevlere teslim oldu
2 katlı ev, ahır ve 2 otomobil alevlere teslim oldu

Düzce’de sabah saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, 2 otomobil ve ahır tamamen yandı.

Yangın, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşova ilçesi İstanbul Caddesi D-100 karayolu üzerinde Hikmet Battala'ya ait 2 katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evin zemin katında bulunan garajda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede bütün evi sardı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 katlı ev ile birlikte evin arka kısmında bulunan ardiye, tavuk kümesi, büyükbaş hayan ahırları ile 2 adet otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

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