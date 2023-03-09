2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Güleç'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ev sahibinin yakını ise yara almadan kurtarıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Kağan Onaran

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