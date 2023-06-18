2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza Akdeniz Mahallesinde Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cem Çetin yönetimindeki 06 DKT 355 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bahri E. yönetimindeki 33 KMR 35 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkan otomobil daha sonra da bir binanın duvarına vurarak durabildi. Bahri E. yönetimindeki otomobil ise yolda defalarca dönerek savruldu.

Bina duvarına vuran otomobilin sürücüsü Cem Çetin kaza yerinde, aynı araçta yolcu olarak bulunduğu belirtilen Şirin Özcan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi de kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Önce fren sesi geldi sonra çarpmanın sesi"

Büyük bir gürültü duyarak kaza yerine geldiğini, kaza anını da güvenlik kamerasından izlediğini belirten vatandaşlardan Yasin Sezer, "Fren sesi geldi, sonra çarpmanın sesi geldi. Bizde hemen geldik zaten. Aynı anda polislerde geldi. 4 ambulans geldi 3 kişi varmış gri arabada. İkisi acil gitmiş, biri olay yerinde vefat etmiş" dedi.

Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı

2 kişinin hayatını kaybettiği, biri bebek 4 kişinin de yaralandığı kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera kaydında; yolun boş olduğu görülürken yolda araçlara ait önce far ışıkları görülüyor. 06 DKT 355 plakalı gri renkli otomobil, kırmızı renkli 33 KMR 35 plakalı otomobile arkadan çarpıyor. İçerisinde biri bebek 3 kişinin bulunduğu kırmızı otomobil çarpmanın şiddetiyle yolda dönerek kamera kadrajından çıkıyor. İçerisinde 3 kişi bulunan gri renkli otomobil ise yol kenarındaki binanın duvarına çarpıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Yıldız



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