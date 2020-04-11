İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı

2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı
2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı

Isparta’da bir site içerisinde ikamet eden 2 kişi de yeni tip korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine 2 blok ve 36 daireden oluşan site sağlık ekipleri tarafından izolasyon altına alındı.

 
sparta'da Yenice Mahallesi'nde bulunan bir sitede ikamet eden 1'i sağlık çalışanı 2 kişinin yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde siteye sağlık ekipleri yönlendirildi. 2 blok ve 36 daireden oluşan siteye gelen özel kıyafetli ekipler, sitede korona virüs testi pozitif çıkan kişileri hastaneye götürdü. Ayrıca site izolasyon altına alınırken, site içerisinde ikamet edenlere 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Öte yandan Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde site etrafında dezenfekte çalışması yaptı.

Ali Serkan Aygün
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.