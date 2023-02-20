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2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da bir iş yerinde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğal gaz sıkılaşması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde, binada ve çevrede bulunan araçlarda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği bildirildi.

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