2 kişinin yaralandığı otomobil yol kenarına böyle uçtu

Kaza öğle saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Çiftlik Mahallesi mevki İzmit İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. idaresindeki 41 B4109 plakalı Fiat marka otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Yan yatan araç içindeki iki kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yarım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar S.Y. ve E.S. adlı iki kişi, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan otomobilin kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Enes Azmak

