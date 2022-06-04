2 kişiyi 93 bin TL dolandıran kadın polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, kendisini banka personeli olarak tanıtıp müştekilere sıfır faizli kredi çekimine yardımcı olma vaadi ve yine müştekilere telefon bayiinde çalıştığını beyan ederek telefon satımında parayı hesabına havale ettirip dolandırma olayı ile alakalı olarak N.A.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Yapılan araştırmalarda şahsın B.K. isimli şahıstan ve İ.A. isimli şahıstan toplamda 93 bin TL parayı kendi hesabına göndertmek suretiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli N.A.K alınan talimat gereği gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.