2 kızını kazada kaybeden annenin mahkemedeki sözleri yürek sızlattı

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu yargılanan araç sürücüsü Ramazan Topal (69) ve avukatları ile kazada hayatını kaybeden Ekin ve Evrim Çakmakçı'nın yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Ramazan Topal, "Bu olay aileden sonra en çok beni üzdü. Allah yavrularımızın mekanlarını cennet eylesin. 69 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiçbir suça bulaşmadım. Olay, beni ve ailemi çok üzdü" dedi.

"Bölgede ışıklandırma yok, karşıdan gelen aracın farı gözümü aldı"

Duruşmadaki ifadesinde, olay günü ailesiyle yaylaya gitmek üzere yola çıktıklarını aktaran Topal, "Annem, eşim, kızım ve torunum arabamıza binmiş, yaylaya gidiyorduk. Kazanın gerçekleştiği yerde insanların 2'şer 3'er kişilik halde karşıya yürüdüğünü gördüm. O bölgede ışıklandırma yok. Keskin bir viraj var. Bende refleksten dolayı virajı içten aldım. O sırada karşıdan gelen aracın ışığı gözümü aldı. Kızım, 'baba dikkat' dedi. Fakat ben ses geldikten sonra sağa çekip durdum. Yaralıların yanına gittim. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Arabada 5 kişi olduğumuz için ve yükümüzde olduğu için suratli değildim. Ortalama 45-50 kilometre hızla ilerliyordum. Ben bölge ışıklandırma olmaması ve yaya geçidinin o bölgede olmaması gerekçesiyle karayollarından şikayetçiyim" diye konuştu.

"Siz hiç 2 evladınızı birden kaybettiniz mi?"

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten anne Özlem Çakmakçı'nın sözleri ise yürekleri sızlattı. Çakmakçı, "Siz hiç 2 evladınızı birden kaybettiniz mi hakim bey? Benim hayatım kaydı. Geceleri üstünü örtmeye kıyamadığım yavrularım yok artık. Ben yaşamıyorum sadece nefes alıyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Kaza günü küçük kızların yanında olan ve kazada ağır yaralanan teyzeleri İlknur Yalçın, "Ben olayda yaralandığım için travma yaşadım ve olayı unuttum. Ancak bana anlatılanlar kadarıyla aracın çok hızlı geldiğini biliyorum. Biz yaya geçidini kullanarak karşıya geçecektik. Canımdan çok sevdiklerimin canına kıydı. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Baba Ali Çakmakçı da sanığın ifadelerini samimi bulmadığını belirterek, "Yolda eğer bir kusur var ise sizin de hızınızı ona göre ayarlamanız gerekir. Ben bunu direk cinayet olarak görüyorum" diye konuştu.

"Olayda kasıt yoktur"

Sanığın avukatı, "Bu olayların tekrarlanmaması için bizim gerçeği görmemiz lazım. Bu olayda kasıt yoktur. Kaza yerinde yaya yolu yok, aydınlatma yok, tehlikeli eğim ve tehlikeli viraj var. Bölgede hız sınırı 110 kilometre. Sırf bir yaya geçidi var diye orası yaya geçidi olmaz. Konumu çok sakıncalı bir yerde. Zaten incelediğimizde projede de yok, sonradan yapılmış. 'Tek başına şoför suçludur' dersek, gelecek yıllarda meydana gelecek kazalardan da sorumlu oluruz. Bu sebepten dolayı sanığın delilleri karatma ihtimali olmadığı için tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Çakmakçı ailesinin avukatları ise olayın çok vahim bir olay olduğunu belirterek, "Sanık olayda ne frene basmış, ne korna çalmış ne de manevra yapmıştır. Bu sebeplerden dolayı biz keşif ve hız tespiti istiyoruz. Tutukluluk halinin de devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, keşif yapılması, hız tespiti ve usul tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna incelemeye gönderilmesi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak tarihine erteledi.

"Trafik cinayetleri artık kimsenin kaderi olmasın"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Çakmakçı, "Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir trafik kazası demiyorum, bu bir trafik cinayeti. Trafik kurallarına uymayan birileri yüzünden çocuklarımı kaybettim. Yani bu acının tarifi yok. Sesimizi herkesin duymasını istiyorum ve adalet istiyorum. Herkesin bu acıyı anlamasını istiyorum. Ben 2 çocuğumu bir gecede kaybettim. Trafik cinayetleri artık kimsenin kaderi olmasın" dedi. Baba Çakmakçı ise şu ifadeleri kullandı: "Bu olay tamamen bir trafik cinayetidir. Başka çocukların ölmemesi için mütalaaya uygun bir kararın çıkacağına inanıyorum."

Olay anı

Mersin'in Merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkiinde kuzenleri Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada, süratle gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı.