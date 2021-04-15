2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 - Mamak FK: 1

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Erdem Demirtaş, Oğuz Akyüz, Hüseyin Aycan
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu (Cengizhan Kodaz dk. 83 ?), Furkan Sağman, Hüseyin Tokmak (Mehmet Fatih Ayık dk. 75), Volkan Eğri, Kubilay Eren Şahin (İlhami Siraçhan Nas dk. 65), Hurşit Taşçı (Murat Akgül dk. 83 ?), Şevki Çınar, Fatih Çolak (Tuğrul Yavaşçı dk. 83 ?)
Mamak FK: Erhan Kuşkapan, Hüseyin İriç, Halilcan Doğan (Fırat Can Akbulut dk. 46), Mahmut Altınkaya Salih Sefercik dk. 32), Enes Kubat, Görkem Can Güner (Çağrı Tekin dk. 67), Yiğit Aslan (Mehmet Halil Daniş dk. 32), Bünyamin Mustafa Bingöl (Mehmet Fırat Demir dk. 55), Yunus Emre Karaman, Berkehan Biçer, Recep Kalkan
Goller: Recep Kalkan (dk. 24 k.k.), Furkan Sağman (dk. 58 ve 64), Hurşit Taşçı (dk. 74), Fatih Çolak (dk. 79), Volkan Eğri (dk. 86), Mustafa Aydın (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Bünyamin Bingöl (dk. 39) (Mamak FK)
Sarı kartlar: Volkan Eğri (Sivas Belediyespor), Hüseyin İriç, Salih Sefercik, Fırat Can Akbulut (Mamak FK)
Oğuzhan Sarzep