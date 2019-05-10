2 milyon 100 bin TL ödülle aranıyorlardı öldürüldüler

Edinilen bilgiye göre, dün Tunceli merkez kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri operasyon sırasında terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli hafif yaralanarak helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Bu sırada operasyonu sürdüren timler, teröristlere teslim ol çağrısı da yaptı. Teslim olmayan ve devam eden çatışma sonrasında 6 terörist de ölü olarak ele geçirildi.

6'sından 1'i mavi, 1'i turuncu listede

Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada 2'sinin terör arananlar listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya'nın 1 milyon 500 bin ödülle mavi kategoride arandığı ve sözde Doğu Cephe Sorumlusu olduğu belirlendi. Yine teröristlerden 'Baran' kod adlı Haydar Gül'ün ise 600 bin TL ödülle turuncu kategoride arandığı ve sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğince bugün yapılan açıklamada ise dün merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamanın devamında, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar mavi listede bulunan (1 milyon 500 bin TL) sözde Doğu Cephe Gücü Sorumlusu 'Doğan Serhat' (K) Celal Kaya olduğu ve birinin de terör arananlar turuncu listede bulunan (600 bin TL) sözde Doğu İl Merkez Gücü Sorumlusu 'Baran' (K) Haydar Gül olduğu tespit edilmiştir"denildi.

1'i Bixi, silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi

Operasyon bölgesinde yapılana arama çalışmasıyla ilgili bilgi verilen açıklamanın devamında," 1 adet bixi makineli tüfek, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 9 adet kalaşnikof şarjörü, 72 adet kalaşnikof mühimmatı, 103 adet bixi mühimmatı, 1 adet sırt telsizi, 8 adet fünye, 10 gram TNT patlayıcı, 1 adet güneş paneli, 2 adet pil bloğu, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet hafıza kartı, 2 adet sırt çantası, 2 adet jeneratör, 2 adet akü, 6 adet mutfak tüpü, 1 adet televizyon, 5 adet benzin bidonu, 1 adet soba, 4 adet battaniye, 10 çift mekap ayakkabı, 20 adet lamba, 2 adet fener, 50 metre kablo, 50 metre sera naylonu, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ercan Topaç

