2 milyon aile için kapı kapı dolaşıldı

Biner liralık yardımı en kısa sürede sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen Bakanlık, gelir testine bağlı olarak, en alt kesimdeki 2 milyon

aileye yönelecek. Bu doğrultuda ailelerin belirlenmesinde çeşitli yardım programları ile birlikte Aile Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan çalışmalar baz alınacak. ASDEP görevlilerinin daha önce kayıt altına aldığı ailelere ulaşılacak.

ASDEP kapsamında; yardıma muhtaç ailelerin hayat şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bakanlığın bünyesinde çalışan ASDEP görevlileri; her gün tüm illerde, ilçelerde ve köylerde kapı kapı dolaşarak ailelerle görüşüyor. Yaklaşık 2 bin 700 kişi, ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Yapılan aile ziyaretleri ile dezavantajlı grupların ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor. Ayrıca yardıma muhtaç ailelere daha kolay ulaşılması konusunda, rehber öğretmenler ve muhtarlarla sıkı iş birliği yapılıyor.

Türkiye Gazetesi