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2 milyon lirası dolandırılan yaşlı kadın torunlarına anlatınca gerçeği anladı

2 milyon lirası dolandırılan yaşlı kadın torunlarına anlatınca gerçeği anladı
2 milyon lirası dolandırılan yaşlı kadın torunlarına anlatınca gerçeği anladı

Büyükçekmece’de 80 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayıp savcı olduğunu söyleyen dolandırıcılara 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı. Kadın yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını fark ederken, polis 2 şüpheliyi yakaladı.

2 milyon lirası dolandırılan yaşlı kadın torunlarına anlatınca gerçeği anladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece'de ikamet eden 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.'yü geçtiğimiz ağustos ayında cep telefonundan arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ne olduğunu anlayamayan Hacer Ö., kendisini savcı olarak tanıtan şahsın söylediklerini yapmaya başladı. Arayan kişi kendisine ‘İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı, örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer' dedi. Hacer Ö., hiç kimseye bir şey söylemeden 82 bin dolarla kendisini savcı olarak tanıtan kişinin tarif ettiği adrese gitti. Farklı bir adrese 658 bin lira daha götürüp dolandırıcılara kendi elleriyle teslim eden Hacer Ö., yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını anladı.

Doğan Can Cesur

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