2 penaltı 6 gol! Adana Demirspor rakibine şans tanımadı

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ethemi'nin şutu kaleci Ertaç'da kaldı.

25. dakikada Gökhan İnler'in ara arasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen, Okan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Belhanda'nın şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

29. dakikada VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan penaltının tekrar kullanmasına karar verdi. Bir kez daha penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ndiaye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Jensen son anda topa uzanarak kornere çeldi.

42. dakikada topu önünde bulan Belhanda, ceza yayının etrafında yerden şutunu çekerken kaleci Jensen ayağıyla topu çeldi. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu, kaleci Jensen gole izin vermedi.,

49. dakikada ceza sahası içinde Gulbrandsen yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Topu takip eden Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına pasında, Onyekuru topla buluştu. Bekletmeden vuruşunu yapan Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen kaleci Jensen'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ı inceleyen hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada beyaz noktanın başına geçen N'diaye, skoru 4-0 yapan golü kaydetti. 4-0

79. dakikada Emre Akbaba sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Onyekuru topu ağlara yolladı. 5-0

82. dakikada kaleci Jensen'in vuruşunda top kısa düşünce Emre Akababa araya girerek, Gökhan Töre'ye pasını attı. Gökhan'ın vuruşunda top filelere gitti. 6-0

82. dakikada kaleci Jensen'in geri pasla aldığı topta vuruş kısa düşünce araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre'ye kazandırdı. Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mete Kalkava, Ceyhun Sesigüzel, Ergin Gözütok

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues (Abdurrahim Dursun dk. 68), N'Diaye (Stambouli dk. 68), Gökhan İnler, Yusuf (Gökhan Tören dk. 79), Belhanda (Bjarnason dk. 78), Onyekuru, Gulbrandsen (Emre Akbaba dk. 68)

Yedekler: Vedat Karakuş, Akintola, İsmail Çokçalış, Berk Yıldız

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Oğuzhan Berber dk. 60), Okan (Mehmet Yeşil dk. 60), Duhan (Ali Yaşar dk. 86 ?), Melih, Emir (Topalli dk.60), Muammer (Cajic dk. 74), Rcoa, Ethemi, İbrahim

Yedekler: Vefa Temel, Yusuf Özer, Kağan Bağış, Mehremic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Belhanda (dk. 29 pen.), Yusuf Sarı (dk. 49), Onyekuru (dk. 55 ve 79), N'diaye (dk. 65 pen.), Gökhan Töre (dk. 82) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Belhanda (Adana Demirspor), Okan Erdoğan, Jensen, Rroca (İstanbulspor)

Süleyman Cenk İdaye



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