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2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Silahlı terör örgütü PKK’da devam eden çözülmelerde örgüt mensubu 2 kişi daha ikna yoluyla emniyet güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Yakalanan terör örgütü mensubu kişilerin 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.

Musa Enes Aksakal
 

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