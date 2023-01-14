2 taksiye silahlı ve taşlı saldırı: 1 yaralı

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken bir otomobil taksicinin önünü kesti. Otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne bir anda saldırdı. Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de silah ve taşla saldıran şahıs, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan taksici ise yine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



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