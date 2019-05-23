2 teröristin öldürüldüğü bölgede operasyon sürüyor

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Terörle Mücadele Harekatı kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda 23.05.2019 günü Arıcak ilçesi kırsalında devam eden operasyonda saat 09.15 sıralarında 2 BTÖ mensubu ile güvenlik güçlerimiz inisiyatifinde temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ayrıca ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelerin kararlılıkla devam edileceği aktarıldı. Öte yandan Jandarma Özel Harekat Timleri'nin Diyarbakır'a sınır olan bölgenin kırsalında operasyonu genişleterek yürüttüğü, havadan da destek verildiği öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı