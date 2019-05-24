İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
2 tırın arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan Üzeyir A. idaresindeki 66 LG 935 tırın dorsesi Gülümbe rampalarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak karşı şeritten gelen Gökhan U. yönetimindeki 08 K 0693 plakalı tıra ve Fevzi Bağlan'ın (70) kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.

2 tır arasında kalan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan Fevzi Bağlan'ın cenazesi olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, kazada Bilecik-Osmaneli karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.

Kazaya karışan araçların kaza yerinden çekildikten sonra trafik normale dönerken, merhumun Bağlan'ın cenazesi

Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kadayıf Dolması Tarifi

Kadayıf Dolması tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.