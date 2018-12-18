2. Türkiye Altın Marka ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri ile buluştu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda ödül törenine geçildi. Halk tarafından yapılan oylamada yılın Güvenlik Firması seçilen ARMED Güvenlik İbrahim Yılmaz gecede ödül aldı.

Bu ödülü ARMED ailesi adına aldığını kaydeden ARMED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, “Türkiye'nin sayılı markaları altın marka ödülü aldı. Türkiye'deki sayılı markaların ödül aldığı yerde ödül almak bize gurur verdi. Biz yeni yılın 2019'un Türkiye'ye ve dünyaya mutluluk, barış, kazanç sağlamasını diliyoruz. Türkiye'de ödül alan önemli ve yerli markaları savunuyoruz. Türkiye'deki yerli markaların ödül alması ve yerli markaları Türkiye'de dünyaya karşı ön planda tutup Türkiye'deki yerli markaların tercih edilmesi gerçekten gurur veriyoruz. Bu anlamda biz Türkiye'nin bir markası olarak ARMED Holding bünyesinde güvenlik şirketi, aynı zamanda film yapım, gayrimenkul, turizm alanında birçok başarıya imza attık. Bunun gurur içindeyiz. Türk Markalarına ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam diyorum. Türkiye'deki markaların tercih edilmesi bu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki markalara önem verilmesini tüm halkımıza tüm vatandaşlara rica ediyor ve önemsemelerini, hep beraber katkıda bulunmalarını rica ediyorum” dedi.

Selim Bayraktar