'2. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı' başladı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul bugün Gaziantep'te toplandı. Toplantıya başkanlık eden Bakan Kurum, “Bilim insanlarımız, uzmanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte ortak kararlar çerçevesinde hızlı hareket etmek zorundayız” diyerek toplantıyı başlattı. Toplantıda deprem sonrası ortaya çıkan durumun yönetimi, ihya ve yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile tüm afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması konuşulacak.

Alınan kararları Bakan Kurum açıklayacak

Toplantıda deprem dışında başta yangın, sel, heyelan, olmak üzere iklim krizine bağlı afetlerle mücadele politikalarının da belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu noktada Bakan Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan kurulun ikinci toplantısında, şehirlerin ihya ve inşasından mekansal planlama, hasar tespitten tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, akıllı şehirlerden enkaz ve atık yönetimine; iklim dostu şehirlerden kriz yönetimi ve iletişimine kadar farklı alt kurulların oluşturulması bekleniyor. İçerisinde inşaat mühendisi, jeolog, şehir plancısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm uzmanı, atık yönetimi, iklim değişikliği ve iletişim uzmanlarının olduğu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma kurulları bu sürecin yönetiminde ektin bir rol oynayacak. Toplantı sonrası alınan kararlar Bakan Kurum tarafından açıklanacak.

Huzeyfe Tarık Yaman

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