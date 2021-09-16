2. Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu

4 Eylül 2021'de yapılan değerlendirme toplantısında jüri üyeleri Trabzon'dan yarışmaya katılan Faysal Kamber'in “yolcu” rumuzlu eserini FIAP birincilik ödülüne, İran'dan yarışmaya katılan Babak Mehrafshar'ın “Prayer and mosque” rumuzlu eserini ise TFSF birincilik ödülüne layık gördü. En iyi fotoğrafçı ise Türkiye'den yarışmaya katılan Ahmet Faruk Sarıkoç seçildi.

İslam Kültür ve Medeniyetinin izdüşümleri, yaşayan İslam, Müslümanlar ve sanat eserleri konusu ile düzenlenen 2. Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması ile Diyanet-Sen sendikacılığı bilim ve sanat ile buluşturan sendika olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Düzenlemiş olduğu 2. Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması ile Uluslararası fotoğraf sanatçılarından profesyonel ve amatör olarak bu işle uğraşan birçok sanatseverin katılımı ile İslam'ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıklar, bunların insanla olan, doğayla olan ilişkileri, Müslümanların dini eylem ve hareketleri, kültür varlıkları ve bunlarla birliktelikleri 2.245 kaliteli fotoğraf karesi ile belgelenerek İslam medeniyetini görsel malzemelerle kalıcı hale getiren büyük bir organizasyona imza atılmış oldu. Yarışmaya 13 ülkeden 634 kişi katıldı.

Uluslararası bu organizasyon ile Diyanet-Sen, Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı, çevreyi, belde ve şehirleri nasıl anlamlandırdıklarını, nasıl bir medeniyet inşa ettiklerini, kaliteli fotoğraflarla toplumlara tanıtılarak İslam kültür ve medeniyetinin tarihi ve kültürel varlıklarının ne denli değerli oldukları konusunda farkındalık oluşturulmasında öncülük etmiştir. İslam kültür ve medeniyetine fotoğraf sanatı aracılığı ile güzel bir arşiv hediye etmiş oldu. Yalnızca ücret sendikacılığı gibi dar bir anlayışı hiçbir zaman benimsemeyen Diyanet-Sen sosyal projelerinin yanında sanat alanında da sendikal faaliyetlerle medeniyet tarihimize, değerlerimize sahip çıkılacağının güzel bir örneğini sergiledi.

