2. Uluslararası Dostluk Film Festivali 81 ilde gençlerle buluşacak

13-14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'un her iki yakasında ve Türkiye'nin her yerinde ‘dostluk' temalı kısa filmleri izleyiciyle buluşturacak 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali; Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama seçkisi ve özel gösterimler için çalışmalarını sürdürüyor. Festival Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festivalin jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik yapıyor. Birbirinden seçkin yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri ise İran'dan Nima Javadi, Bosna'dan Ado Hasanovi, Türkiye'den Feyyaz Duman ve Vuslat Saraçoğlu olacak.

Türkiye'nin her ilini kapsayacak

Festival bu yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un “Her bir gencin muhakkak bir spor dalı ve bir sanat dalıyla uğraşmasını zorunlu görüyoruz” sözünden hareketle 81 ilde gençler için özel gösterim yapacak. Türkiye'de ilk defa bir film festivali tüm illeri kapsayacak. Festivalin esin kaynağı Fethi Gemuhluoğlu'nun ifade ettiği, Anadolu'nun mayası olan “Dostluk” kavramı bütün Anadolu'ya ulaşacak. Böylelikle gençler; dostluk kavramını güncel sanatın en etkili formlarından biri olan kısa film yoluyla yeniden okuma, düşünme, hayatlarındaki yansımalarını çoğaltma imkânına kavuşacak.