2 üniversite bitiren görme engellinin azmi

Küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalıktan sonra 'gece körlüğü'ne yakalanan ve zamanla yüzde 100 görme kabiliyetini kaybeden Halime Yıldız, mücadelesiyle herkese örnek oluyor. İktisat ve sosyoloji bölümlerinden diploma sahibi Halime Yıldız, kendisi gibi olan gençlere tüm engellere rağmen vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Aktif olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Merkezinde santral memuru olarak çalışan Halime Yıldız kendisini arayan vatandaşları ise gerekli poliklinik veya birimlere yönlendirmeleri yapıyor.

"Arkadaşlarım okuyordu, ben de dinleyerek sınavlara hazırlanıyordum"

Hayat hikayesini anlatan Halime Yıldız, "Belirli bir yaştan sonra hastalıktan dolayı halk arasında gece körlüğü denilen rahatsızlığa yakalandım. Bu hastalıktan sonra görme kabiliyetimi yavaş yavaş kaybetmeye başladım. Şu anda sadece ışığım var. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Merkezi'nde santral memuru olarak görev yapıyorum. İktisat ve sosyoloji bölümlerini okudum ve 2 üniversite bitirdim. Şu anda da inşallah yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda Altı Nokta Körler Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda gençlerimiz çok azimlidir. Engelli gençlerimizin içerisinde üniversite okuyanlar, yüksek lisans yapanlar ve birçok meslek dalında aktif bir şekilde çalışanlar var. Onlarla gurur duyuyorum. Görme kabiliyetini yeni kaybeden birçok gencimize ve arkadaşlarımıza her türlü destek verebiliriz. Ben üniversite okurken çok fazla materyalimiz yoktu. Derneğimizde gönüllü üyelerimiz vardı. Onlar destek oluyorlardı. Kitap okuyorlardı ve soru cevap şeklinde testler çözüyorduk. Daha sonra materyaller çoğalmaya başladı. Sesli kitaplar geldi. Üniversitenin web sitesine rahat ulaşmaya başladık. Ders çalışmamız böylece kolaylaşmış oldu. Sınavlara 1 okutman ve 1 işaret dilci ile giriyorduk. Bir kişi okuyup diğer kişi işaretliyordu. Kitap ve filmlere ulaşmakta zorluk çekmiyorum ancak sosyal yaşam alanlarında zorlanıyorum" dedi.

Furkan Abrek Ünal - Berkay Yıldız



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