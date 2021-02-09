2 üniversite mezunu kadın, organik solucan gübresi üretiyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezunu Cevriye Kılınç (44), ilçeye bağlı Özbek Mahallesi'nde Kaliforniya kırmızı solucan gübre üretim tesisi kurdu.

Yılda 10 ton solucan gübresi üretmeye başlayan Kılınç, tek başına mücadele verdiğini belirterek, “Bir arkadaşımızın vesilesiyle solucan gübresiyle tanıştım. Kayseri'ye gidip gördüm, aklımda bazı sorular vardı, yapabilir miyim. Baktım ki; hiçbir zararı yok. Bu işin insanlığa faydalı olduğu için, topraktan geldiğimizden topraktan da yediğimiz şeyler bize gıda olduğu için dedim ki, ‘toprağımızı yenilememiz lazım' dedim. Biliyorsunuz ki kimyasal çok fazla topraklarımızı meşgul etmiş durumda. İnsanlığa faydalı olmak için gelecek nesillerin ve kendimizin daha sağlıklı, daha zinde olmamız için solucan gübresi işine girdim. Bizim kimyasallarla savaşmamız lazım. Biz kendimiz organik, doğal olmasak hayatımızda dahi zevk alamayız. Solucana biz yüzde 70 inek veya küçükbaş hayvan gübresi veriyoruz, tabi asidi alınıyor. Yüzde 30 evsel atık konuluyor. Ben istiyorum ki çiftçimiz kendi gübresini yetiştirsin, her türlü yardıma hazırım” dedi.

4 yıldır bu işi yaptığını belirten Cevriye Kılınç, bu yıl ilk defa satış yaptığını ve kilosunu 5 TL'den sattığını belirtti.

Ersoy Yalçın

