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2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Balıkesir’de gece saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir merkez Karesi ilçesinde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta bir evde çıkan yangın çıktığını gören sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan söndürme işlemi yaparken diğer yandan evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ü çıkartarak 112 Acil ekiplerine teslim etti. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili olarak çocuğun babasının akşam işe gitmek için evden ayrıldığı öğrenilirken annenin ise olay anında evde olmadığı iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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