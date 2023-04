2 yıl önce hiç görmeden bindiği at ile şimdi yarışlara katılmaya hazırlanıyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, iki yıl önce engelleri aşabilmek için at binmeye başladı. Zamanla at binmeyi öğrenen Mehmet Büyük, para at terbiyesi yarışlarına katılmaya karar verdi. Büyük, bunun için ilk öncelikle 19 Nisan'da Belçika'da Waregem şehrinde düzenlenecek olan seviye belirleme sınavına girecek. Bu çerçevede Büyük'e Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından, Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) koordinesinde seviye belirleme organizasyonuna katılım onayı aldı. Sınavın ardından sertifika alacak olan Büyük, yarışlara katılabilecek.

"19 Nisan'da Belçika'ya seviye belirleme sınavına gidilecek"

Kastamonu Binicilik Spor Kulübü Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Baş Antrenör Ayhan Şanlı, engelli bireylerin yarışmalara katıldığı branş olan Ulusal Para At Terbiyesi yarışmalarına katılabilmesi için seviyesinin tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Ulusal Para At Terbiyesi Branşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde 2023 yılında talimat ve branş olarak yürürlüğe girdiğinden dolayı ülkemizde binicilik branşı görme engelli sporcular için seviye 6 belirleyici sınavı bulunmamaktadır. Bu durumdan ötürü Kastamonu Binicilik Spor Kulübümüz olarak yaptığımız girişimler sonucu sporcumuzun, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) nezdinde seviye belirleme organizasyonuna katılım onayı alınmış olup, sporcuyu 19 Nisan 2023 tarihinde Belçika'nın Waregem şehrinde gerçekleştirilecek olan seviye belirleme organizasyonuna katılıp seviyesinin uluslararası tescillenmesi için gerekli onaylar alınmıştır. Sporcumuz, 19 Nisan 2023 tarihinden Türkiye Binicilik Federasyonu yetkilileri ile birlikte Belçika'ya gideceğinden seviye 6 belirleme sınavı için Kastamonu Binicilik Spor Kulübünde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

"Mehmet, Türkiye'de üç ya da dört sporcudan birisi olacak"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Baş Antrenör Ayhan Şanlı, "Mehmet arkadaşımız görme engelli. Fakat bizler her zaman şunu söylüyoruz. At binmek yetenek gerektiriyor, Mehmet'te bu yetenek vardı. Biz, bu yeteneklere şartlar ne olursa olsun durumu ne olursa olsun doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden Mehmet'in yeteneğini göz önünde bulundurarak, Türkiye Binicilik Federasyonunun destekleriyle birlikte Belçika'da Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) belirlemiş olduğu seviye belirleme sınavına girecek kendisi. Branşı belirlendikten sonra Türkiye'de üç ya da dört tane bulunan para at terbiyecisi sporcusundan bir tanesi de Mehmet olacak. Mehmet, inşallah bu kadronun içerisine dahil olmuş olacak. Bu ve bunun gibi gençleri kulübümüze bekliyoruz. Her zaman atın rahatlama özelliğini kullanarak rahatlama anlamında hem kendilerini bulma, aynı zamanda Mehmet'in de dediği bir tutku haline dönüştürme konusunda atları tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde para at terbiyesi gibi yarışlar olacaktır. Bir sporcunun yarışmalara katılabilmesi için önce lisansının olması gerekiyor. Lisans olduktan sonra yarışmalara katılabiliyor. Engelli bireylerinde lisanslarını paradisiyar üzerinden alıyoruz. Bunu da Uluslararası Binicilik Federasyonu veriyor, Belçika'da Mehmet'e branş belirleme sınavında kendisi yetkililerle katılacak. Daha sonra Türkiye'de düzenlenecek olan müsabakalara Mehmet de katılmaya başlayacak" diye konuştu.

"At binmek yorucu bir maraton ve aşk gerektirir"

16 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük ise, "2 yıl önce at biniciliği sporuna başladım. Bu iş çok fazla aşk gerektiriyor. Ben de bu işe aşık oldum diyebilirim. 2 yıl önce ata bindiğim günümü hatırlıyorum. O günden bugüne kadar düşünüyorum. Attan, at binmekten ayrılamadım. Çünkü at, sizi kendine bağlıyor. Ata bir kez bindiğiniz zaman bir daha inemiyorsunuz. Binicilik benim için ayrı bir aşk. At binmeye başladığım zaman 'Engel, ata binmeyi engellemez' demişlerdi. Ben, bugün de hala bu sözün arkasındayım. Eğer bu işi yapmak isteyen var ise bu iş bir aşk gerektirir ve yorucu bir maraton. O emeğinizin karşılığını alınca o yorgunluğunuz unutuluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

