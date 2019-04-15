20 bin 255 okul servis aracı denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Okul servis araçlarında fazla öğrenci taşınması, araç ve sürücülerinin niteliklerinin yetersiz oluşu, aşırı hız vb. hususlar, trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 12 Nisan 2019 tarihinde okul servis araçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 20 bin 255 okul servis aracı/sürücü denetlendi, bin 365 trafik ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı. 133 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı" denildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın çocukların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri için yaptığı çalışmaları ve trafik denetimlerini bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.