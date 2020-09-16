20 bin 94 kişi izolasyon koşullarına uymamış

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli şekilde denetlenmesinin sağlanması amacıyla 20 Ağustos 2020 tarihli genelge doğrultusunda tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri'nin (İSDEM) 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Her bir işkolu için uzmanlık bilgisine uygun şekilde oluşturulan ‘İşyeri Denetim Ekipleri' ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri'nin sevk ve idaresini sağlayan İSDEM'lerin en üst düzey teknolojik imkanlar kullanılarak yönetilmesi için İçişleri Bakanlığınca ‘İSDEM Yazılımı' geliştirildi ve Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) yazılımlarıyla entegrasyon sağlandı. Bu kapsamda 22 Ağustos tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan denetim sonuçları ise şöyle:

“3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş, HES uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216'sı kontrol edilmiş, toplamda ise re'sen ve ihbar ile şikayet üzerine 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır.”

Denetimler sonucunda 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan birinci ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, ikinci ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı. 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Emin Kuvat