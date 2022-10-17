20 dakika kuyumcuyu oyalayıp, 50 bin TL'lik hasır bileziği çaldılar

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü maskeli bir kişi ile bir kadın, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına girdi. 20 dakika boyunca ürünlere bakan çift hırsız, kuyumcunun hesap makinesiyle uğraşmasını fırsat bilip 5 saniye içerisinde 50 bin TL değerinde 48 gramlık el emeğiyle işlenen hasır bileziği kaşla göz arasında çaldı.

Muhammet Hüseyin İçli

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