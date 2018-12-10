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20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar
20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar

Amerika'daki bir ayakkabı firması müşteriler üzerinde uyguladığı deneyle ilginç bir sonuca ulaştı, 20 dolarlık ayakkabılar 500-600 dolara satıldı.

ABD'de ucuz ayakkabı satışlarıyla tanınan bir markanın yaptığı sosyal deney duyanları şaşırttı. Deneyde 20 dolarlık ayakkabılar lüks bir mağazada sergilendi ve sonuç olarak 500-600 dolara ulaşan uçuk fiyatlarla alıcı buldu. Türkiye Gazetesi'nden Canan Erarslan'ın haberine göre, 'ucuzcu' olarak bilinen ayakkabı markası Payless'in yetkilileri piyasadaki 500-600 dolarlık ayakkabıların bu değere sahip olamayacağını görüp bir deney yapmaya karar verdiler. Yöntem, önce markanın ismini daha havalı hale getiriliyor, sonra lüks bir AVM'de mağaza açılıyor ve son adımda mağaza için organize edilen şık bir davet ile sosyal medya fenomenlerinin ayakkabıları satın alıyor. 

Beklenen sonuç 

Sonuç olarak 20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar veren müşteriler ayakkabıdan anladıklarını iddia ederek bu uçuk paraları ödeyerek ayakkabıya sahip oluyor. Günün ardından 20 dolarlık ayakkabıya 500 dolar ödeyen müşteriler tek tek aranıyor, işin aslı anlatılıyor ve paraları iade ediliyor. Söz konusu çalışma aslında müşterilerin ne kadar imaj ve marka odaklı olduğunu ortaya koyan bir deney olarak kayıtlara geçiyor.  

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