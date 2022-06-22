20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

Bakan Kirişci: 'Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris'te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.





OGM: “20 helikopter, 14 uçak olmak üzere 34 hava aracı göreve başladı”

Orman Genel Müdürlüğü, 20 helikopter ve 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracının Marmaris'te çıkan yangında günün ilk ışıklarıyla göreve başladığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 20 helikopter ile 14 uçağın Marmaris'teki yangına destek vermek amaçlı göreve başladığı kaydedildi.



Paylaşımda, “Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı” ifadeleri kullanılırken “Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı verildi.

Yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.

Bekir Tosun - Aykut Kurt - Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek



