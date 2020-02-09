20 ilde eğitime kar engeli

Van'da kar tatili

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

Rize'de eğitime kar engeli

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak; devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Trabzon'da okullar 2 gün tatil

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi

Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da yarın okullar tatil

Ordu'da kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Bazı yerleşim yerlerinde 82 cm'yi bulan ve il genelindeki ortalaması 42 cm'yi bulan kar yağışından dolayı il genelindeki 773 mahallenin 596'sının yolu ulaşıma kapandı. 374 iş makinesi ve 450 personelle yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı olan 648 mahalle yolu açıldı. 19 ilçenin 152 mahalle yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu ilde elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı da 33 mahalleye enerji verilemezken, 8 mahalle ile haberleşme sağlanamıyor. Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına ait iş makineleri ve ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu arada devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ordu il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'i iki gündür etkisialtına alan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür aralıksız yağan kardan dolayı eğitime erişimde yaşanacak olası güçlüklerin göz önünde bulundurularak 10 Şubat Pazartesi günü için il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl genelindeki tüm ana arterler ulaşıma açılırken, ağır vasıtaların zincirli olmak kaydıyla trafiğe çıkmalarına izin veriliyor. Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Malazgirt ve Ovakışla kara yollarının halen kapalı olup çalışmaların devam ettiği kaydedildi

Bitlis-Mutki kara yolunun Karçınbaşı mevkisinde çığ riski nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlanmak kaydıyla yolun diğer alanları ise normal olarak trafiğe açıldı. Hizan-Bahçesaray ve Tatvan-Hizan kara yollarının halen ulaşıma kapalı, bu yollarda da çalışmalar devam ediyor.

Trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.

Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat'ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde taşımalı eğitim gören ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara bir gün ara verildiği belirtildi.

Artvin'de eğitime 1 gün kar tatili

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi

Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Hakkari'de okullar tatil edildi

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Şubat 2020 Pazartesi günü için il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bolu'da okullara 1 günlük kar tatili

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Bolu'da, 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ümit yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır” dedi.

Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, Samsun'da da etkili oldu. Merkez ve ilçeler yoğun kardan olumsuz etkilendi. Kar nedeniyle pazartesi günü Asarcık, Alaçam, Yakakent ve Terme'de okullara 1 gün ara verildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Açıklamanın ardından Terme'de de okulların tatil edildiği belirtildi.

Bartın'da eğitime 1'gün ara

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10.02.2020 Pazartesi günü İl genelinde ilk ve ortaöğretime 1(bir) gün ara verilmiştir." denildi.

Düzce'de okullara kar tatili

Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sivas'ta eğitime bir gün ara

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 09.02.2020 Pazar gecesi ve 10.02.202 Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı konusunda yapılan açıklamada, “Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden de hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği vb. kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle izinli sayılacaktır“ denildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, aşırı soğukları olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10.02.2020 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izinlidir” denildi.