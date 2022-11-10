20 kişilik ekip 1.5 yılda Atatürk'ün 15 farklı elbisesinin birebir aynısını dikti

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Sanatları ve Teknolojisi Nakış Bölümü'ndeki 20 ekip 2010 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil hayatta kullandığı 15 farklı elbisenin birebir aynısını dikmek için kolları sıvadı. Proje 1.5 yıla yakın zamanda tamamlandı. 1.5 yıl sonrasına Atatürk'ün giydiği elbiselerin aynısı dikildi. Minyatürlerden oluşan sergi her 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sergileniyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören sergi, vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

"20 kişilik bir ekip 1.5 yıla yakın zaman emek verdi"

Projeye 2010 yılında başladıklarını belirten Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Rabia Yeşilgöz, “Minyatür Atatürk giysileri koleksiyonumuzu 2011 yılında tamamladık. Her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken enstitümüzde sergiliyoruz. Toplamda 15 adet minyatür Atatürk giysi koleksiyonumuz bulunuyor. Uzun soluklu bir araştırma oldu. Minyatür olduğu için daha da zor oldu. Bir şeyin küçüğünü çalışmak çok daha zordur. Aslında benzetilerek çalışıldı. Çok emek harcadık. 20 kişilik bir ekip 1.5 yıla yakın zaman emek verdi. Ziyaret edenler çok beğeniyor. Biz de beğenerek çalıştık” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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